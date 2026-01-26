Miguel Serna toma posesión como concejal del PSOE de Elche en el pleno en el que PP y Vox aprueban el presupuesto de 2026

El PP y Vox han aprobado de forma definitiva este lunes en el pleno municipal del Ayuntamiento de Elche el presupuesto municipal de este año 2026. Ambas formaciones políticas, integrantes del gobierno local, han rechazado la decena de alegaciones al mismo presentadas por PSOE, Compromís y por la Coordinadora Valenciana de ONGDs.

Se han desestimado bajo el pretexto de que ninguna de ellas atendía a los preceptos legales fijados para poder ser considerada como alegación.

Con ese rechazo de las alegaciones, el presupuesto municipal ha quedado aprobado definitivamente de modo que todas sus partidas se activarán, entrarán en vigor, en los próximos días o semanas, toda vez que la resolución sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

El presupuesto municipal de 2026 tiene un montante económico global de 342 millones de euros, de los que 294 millones corresponden al Ayuntamiento, al tiempo que Visitelche tiene asignados 2,5 millones, Pimesa un total de 46,4 y Mevesa (Espais Verds) de 1,6. millones de euros.

Miguel Serna toma posesión como concejal

El pleno municipal celebrado ha sido el primero de este año y ha comenzado con la toma de posesión de su acta de concejal del Grupo Socialista de Miguel Serna, que ocupa la butaca en la bancada de la oposición municipal que hasta diciembre ha estado en manos del exalcalde del PSOE Carlos González, que a finales del último mes del pasado año formalizó su renuncia voluntaria.