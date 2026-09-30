México sub-20, otra piedra de toque para el Elche de Anselmi

El Elche completará su 'stage' en San Pedro del Pinatar con un amistoso ante la selección de México sub-20. Será otra piedra de toque para el conjunto de Martín Anselmi antes del regreso de la Liga frente al Celta de Vigo, previsto para el domingo 11 de octubre en el Martínez Valero.

La selección mexicana se encuentra en España, donde va a jugar varios amistosos esta semana. Para el Elche será otra oportunidad para coger ritmo tras el amistoso a puerta cerrada contra el Cartagena. Kevin Lomonaco seguirá acumulando minutos buscando su puesta a punto.

El regreso a la competición se prevé intenso para los franjiverdes, pues tendrán dos salidas consecutivas tras recibir al Celta. Visitarán a Villarreal y Rayo Vallecano, en La Cerámica y el Estadio de Vallecas. Los números del Elche son mejores a domicilio. Aún no ha estrenado su casillero de puntos en el Martínez Valero.

De cara a la cita ante el Celta, la gran incógnita está en el eje central de la defensa. Fede Redondo es baja por sanción. Pedro Bigas aspira a ocupar el puesto del argentino, aunque Kevin Lomonaco es otra opción tras haber tenido tres semanas más de preparación física en el parón.