La crónica del tiempo

El mes de marzo arranca en Elche, Crevillent y Santa Pola con cielo nubosos y llegada de calima

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

POLVO EN SUSPENSIÓN DEL SÁHARA
Imagen de archivo de un episodio de calima en la playa de Arenales del Sol de Elche. | Alejandro García Raduan

El mes de marzo aterriza en la comarca del Baix Vinalopó con la previsión meteorológica que en su primera semana haya calima (polvo en suspensión) y, probablemente, lluvia a partir del jueves, que como consecuencia de ese polvo en suspensión caerá con barro.

Además, el viento va a soplar moderado a partir de la tarde de este lunes y durante los próximos días. No en vano, en la segunda mitad de la jornada de hoy se prevé viento de noreste que incluso puedo soplar en el litoral con rachas que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora. Incluso no se descarta esta noche se produzca alguna precipitación débil.

La semana comineza con un día en el que la temperatura máxima va a rondar en Elche, Crevillent y Santa Pola los 16 grados centígrados.

A partir de mañana martes se espera la presencia de mucha calima. Será un día en el que las temperaturas máximas tenderán al ascenso y en la que el viento seguirá soplando moderado.

El miércoles será una jornada con muchas nubes y la lluvia se espera a partir del jueves. En principio será de carácter débil, pero serán de barro.

En los siguientes días se auguran condiciones meteorológicas inestables y lluvias con barro, al tiempo que los modelos meteorológicos avanzan a esta altura de la semana que el primer fin de semana del tercer mes del año tendrá un descenso de temperaturas a valores invernales.

