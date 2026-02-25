Lo mejor de la cocina eldense en una nueva edición de `Sabor a Elda´

Un total de 25 bares y restaurantes de la ciudad participarán, de 5 al 15 de marzo, de jueves a domingo, en unas jornadas gastronómicas que permitirá difundir tapas, platos y menús inspirados en las recetas tradicionales de la localidad de Elda. Las jornadas han sido presentadas en la Gastroaula del CIPFP Valle de Elda, centro que colabora con el evento, en un acto que ha contado con la presencia de los bares y restaurantes participantes, patrocinadores, empresas colaboradoras y representantes. municipales.

La presentación ha corrido a cargo del alcalde de Elda, Rubén Alfaro; las concejalas de Comercio, Silvia Ibáñez, y de Turismo, Rosa Vidal; el director del CIPFP Valle de Elda, Cristóbal Melgarejo, y de los integrantes del comité de expertos que ha asesorado a los locales participantes. El concurso tiene dos categorías: menús gastronómicos, con entrantes, platos principales y postres inspirados en la tradición local, y tapas o pequeñas creaciones, versiones más informales pero llenas de creatividad, siempre acompañadas de una bebida. El alcalde de Elda ha destacado la implicación de los establecimientos en unas jornadas que se han consolidado "porque la cocina de Elda tiene una identidad y tiene cosas que contar. Detrás de cada plato típico hay una historia y un relato que hay que trasladar a las siguientes generaciones. También agradezco la participación de las bodegas de nuestra comarca y Elda, como capital de la comarca, debe contribuir al impulso de las mismas".

Rubén Alfaro resalta la colaboración de CIPFP Valle de Elda en las jornadas e invita a los empresarios de la hostelería local a que conozcan la excelente formación que reciben los alumnos y que serán los profesionales del futuro en muchos proyectos empresariales".

Por su parte, Cristóbal Melgarejo, director de CIPFP Valle de Elda ha manifestado que el centro tiene como objetivo estar pegado al tejido empresarial y "que jornadas como `Sabor a Elda´ hacen que estemos cerca de las empresas locales y crear sinergias muy importantes en materia de formación y empleo". "La misión del centro es que el alumnado esté en contacto con las empresas y que, además de Hostelería y Turismo, hay ciclos que también pueden ser muy importantes en la comarca, como Marketing, Publicidad y Comercio Electrónico".

Por su parte, Consu Rico, integrante del comité de expertos, ha afirmado que "ha sido un honor, un privilegio y una responsabilidad colaborar con los restaurantes. "El objetivo es que todas las propuestas fueran cien por cien eldenses, que cada tapa, cada plato y cada menú tuviesen sabor a Elda, porque somos una ciudad con historia y con identidad, y la gastronomía forma parte de ellas". Los restaurantes y bares de Elda demostrarán en estas jornadas su talento y buen hacer en los platos que presentan en la III Edición de `Sabor a Elda´.