Medio siglo de la casa del Elche CF: Antonio Pamies y las anécdotas del Martínez Valero

El historiador Antonio Pamies ha presentado el libro ‘Martínez Valero 1976-2026’, una obra que recorre el medio siglo de historia del feudo franjiverde. La publicación reúne más de 150 fotografías históricas, muchas de ellas inéditas, para recuperar la memoria de uno de los grandes símbolos de la ciudad.

En el libro se cuentan muchas anécdotas, desde los momentos previos a la construcción hasta los eventos más importantes que ha acogido el Martínez Valero en sus cincuenta años de vida. El estadio se construyó en tiempo récord, concretamente en trece meses.

El libro tiene un precio de 25 euros y está disponible en las tiendas oficiales del Elche CF, tanto físicas como online. Antonio Pamies ha pasado por Onda Cero para contarnos todos los detalles.