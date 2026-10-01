La Media Maratón de Elche inicia el camino hacia una edición más con nueva imagen corporativa

La Media Maratón de Elche de 2027 ya está en marcha. Tendrá lugar el domingo 11 de abril y este miércoles se presentó en un acto que reunió a más de un centenar de personas vinculadas al deporte, los clubes, las instituciones, el tejido empresarial y la vida social de Elche.

La presentación sirvió también para dar a conocer la nueva imagen corporativa de la Media Maratón de Elche, así como sus nuevos canales en redes sociales y la web oficial de la prueba, desde la que ya se podrá seguir toda la actualidad de esta 54.ª edición y acceder a la información dirigida a participantes, clubes y público.

La periodista y comunicadora ilicitana Érica Sánchez condujo un acto centrado en la emoción, el legado y el futuro de la carrera. Uno de los momentos más simbólicos de la tarde fue el recorrido realizado por atletas veteranos y jóvenes promesas del Club Atletismo Elche Decathlon en el interior del Palacio de Altamira.

Tanto el edil de Deportes, José Antonio Román, como el presidente del Club Atletismo Elche Decathlon, José Valeriano Zapata, destacaron el valor de una carrera histórica y consolidada entre las más reconocidas del calendario nacional.