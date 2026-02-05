Más de un millar de vecinos de Monóvar deciden el destino de 80.000 euros para la ejecución de 14 proyectos

El Ayuntamiento de Monóvar ha cerrado la convocatoria de los Presupuestos Participativos 2025-2027, que ha sido un proceso en el que han participado más de 1.100 vecinos.

Las votaciones de las propuestas se han realizado de forma simultánea en siete localizaciones distribuidas por el municipio, al tiempo que desde el Ayuntamiento de la localidad de la comarca del Medio Vinalopó se ha destacado el alto índice de participación en ese proceso participativo de la población más joven, la infantil y la adolescente, que ha aglutinado más de la mitad de los votos emitidos.

En el marco de los Presupuestos Participativos, se ha definido el destino de unos 80.000 euros del capítulo de inversiones a ejecutar por el Ayuntamiento de Monóvar en los próximos dos años.

En el núcleo urbano se ha acordado promover la mejora y ampliación de zonas verdes y arbolado; la adecuación de pasos de peatones elevados; y la creación de un espacio museístico en la Casa de la calle Fondó.

En las pedanías se actuará en materia de seguridad vial en Cañadas de Don Ciro; en el acondicionamiento del camino de la Herrada en Cases de Juan Blanco; en la reforma del parque infantil de Cases del Señor; en la mejora de la iluminación en El Fondó; en la mejora del área de l’Era en La Romaneta; y en se comprará material para el centro social de Xinorlet.

En el apartado de infancia y adolescencia, en el que han participado jóvenes con edades de entre 8 y 13 años, se ha aprobado tanto impulsar acciones de regulación y señalización de los caminos escolares como aumentar en el municipio las zonas de bancos con sombra.