Más de 1.400 cofrades de España se reúnen este fin de semana en Elche

Elche acoge este fin de semana el decimosegundo Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC) en el que participan casi 1.400 personas de 34 delegaciones. De ese total de participantes, más de 800 personas vienen de localidades de fuera de Elche. Entre ellas Lorca, Zaragoza, León o Palencia además de municipios del entorno como Alicante, Crevillente, Elda o Novelda.

La programación que se ha preparado incluye más de una veintena de actos.

En la tarde de este viernes, a partir de las 18:30 horas, habrá una ofrenda de flores a la Virgen de la Asunción de todas las delegaciones participantes. Comenzará en la Plaza Menéndez Pelayo y acabará en la basílica de Santa María.

Para este sábado se espera la celebración en el centro de congresos del acto de presentación de las candidaturas a albergar el Encuentro Nacional del próximo año y de distintos talleres. Ese acto se desarrollará por la mañana y en torno a las 14:0 horas se disparará una mascletá desde el Palacio de Altamira, acto previo a la degustación del arroz con costra gigante que se va a cocinar en el Paseo de la Estación.

Por la tarde, tendrá lugar una procesión extraordinaria con la participación de 13 pasos de la Semana Santa y una cena de gala en el Hort del Xocolater.

El domingo, con motivo del 75 aniversario de la Proclamación del Dogma de la Asunción, se vivirá una peregrinación de la Juventud Cofrade de España acompañando las imágenes de San Juan Evangelista, Patrón de la Juventud y María Santísima del Mayor Dolor.

Tras ello se celebrará la Eucaristía de clausura presidida por el Obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla.