María Fuertes, de LA208 Elche Triatlón, entre las mejores del mundo de su categoría

María Fuertes, deportista de LA208 Triatlón Club, ha finalizado la temporada como una de las mejores triatletas de su categoría. A sus 26 años, la turolense afincada en Elche compite en Paratriatlón. Un accidente de tráfico, tras ser atropellada en 2021, le cambió la vida.

Fuertes ya piensa en la próxima campaña tras unas semanas de descanso y un 2025 brillante. Se ha subido al podio en las tres fases de la Copa del Mundo, que se han celebrado en Hungría, Portugal y Turquía. Es una de las mejores triatletas del panorama mundial y así lo demuestra el ránking internacional.

La triatleta que reside en Elche se muestra muy agradecida a Kike Planelles, entrenador de LA208 Triatlón Club. Seguirá representando a Elche y a la Comunitat Valenciana en los distintos campeonatos nacionales e internacionales. El gran reto de cualquier deportista es participar en unos Juegos Olímpicos, algo lejano por el momento. Pero para nada descartable.