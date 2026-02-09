La Marcha Solidaria contra el Cáncer de Elda–Petrer congrega a más de 1.400 participantes.

Más de 1.400 personas se sumaron ayer a la Marcha Solidaria contra el Cáncer Elda–Petrer que se desarrolló bajo el lema de ‘Contra el cáncer todos somos uno’.

La marcha la organizó la Asociación Española contra el Cáncer en la comarca del Medio Vinalopó y volvió a teñir de blanquiverde las calles de los dos municipios, visibilizando la importancia de la concienciación y el apoyo a los enfermos de cáncer y sus familias,

Por primera vez, la salida se realizó desde el Jardín de la Música de Elda. La marcha arrancó tras la lectura de un manifiesto y discurrió a lo largo de tres kilómetros por distintas calles de Elda y Petrer.

La Marcha Solidaria contra el Cáncer de Elda–Petrer se enmarca dentro de las actividades conmemorativas del Día Internacional contra el Cáncer y se ha consolidado un año más como una de las citas solidarias más relevantes de la comarca.

La marca Anekke apoyó la iniciativa como parte de su compromiso con las personas y con su entorno más cercano.

Además, durante el recorrido, la marcha estuvo amenizada por la AMCE Santa Cecilia, la Trova Cristiana y la Asociación Musical Virgen del Remedio de Petrer, reforzando el carácter comunitario y festivo de la iniciativa.

La participación en la marcha, abierta a toda la ciudadanía y, con un coste de solo 5 euros, incluía una camiseta conmemorativa, una bolsa y una funda para el móvil, y pudieron realizarse tanto de manera presencial como online.

