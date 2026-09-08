El MACE incorpora una docena de obras de Cristina Navarro a su colección municipal.

El Museo de Arte Contemporáneo de Elche (MACE) ha incorporado a su colección municipal un total de doce obras de la artista Cristina Navarro, que ha formalizado este martes la donación junto a la edil de Cultura, Irene Ruiz. Las piezas corresponden a diferentes etapas de la trayectoria de la artista y enriquecen el patrimonio artístico contemporáneo de la ciudad.

Durante el acto también se ha presentado el catálogo de la exposición ‘Evolución y Síntesis: 1989-2026’, que recoge la retrospectiva que Cristina Navarro protagoniza desde el pasado mayo en la Sala de Exposiciones Temporales del MACE. La publicación puede recogerse en el propio museo.

Irene Ruiz ha agradecido a la artista esta donación y ha destacado que “es un orgullo que Cristina Navarro haya querido que parte de su obra forme parte de la colección municipal de Elche, enriqueciendo nuestro patrimonio con piezas de una artista de reconocido prestigio y con un universo creativo absolutamente genuino”.

La edil ha señalado, además, que “durante estos meses hemos podido disfrutar de su obra en el MACE y todavía tenemos la oportunidad de hacerlo hasta el próximo 27 de septiembre”.

Por su parte, la autora Cristina Navarro ha agradecido al Ayuntamiento y al museo por acoger su obra y ha recordado su vinculación con Elche, donde ya ha participado en diferentes proyectos, entre ellos la creación del cartel del Misteri d’Elx en 2024.

La exposición reúne más de cuatro décadas de trayectoria de la artista valenciana a través de un lenguaje simbólico y humanista, con pinturas, móviles y composiciones caracterizadas por el uso de elementos geométricos y pan de oro y de plata.