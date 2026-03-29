La Lotería Nacional deja 240.000 euros en Petrer con el segundo premio vendido en la administración ‘La Frontera’

El último sorteo de la Lotería Nacional de este mes de marzo, celebrado el pasado sábado día 28 de marzo, ha llevado la suerte a Petrer donde la administración número 2 ‘La Frontera’ ha vendido parte del segundo premio, concretamente veinte décimos, dos series completas.

Cada boleto está agraciado con 12.000 euros, de modo que el sorteo ha dejado en la localidad de la comarca del Medio Vinalopó un total de 240.000 euros.

El número agraciado con ese segundo premio ha sido el 86.507y se ha vendido en la administración de lotería número 2, que está ubicada en el número 49 de la avenida de Madrid y que el pasado año vendió parte del sorteo de la Lotería Nacional del jueves 8 de mayo y un segundo premio de la Bonoloto en el mes de enero de 2025.