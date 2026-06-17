Lola Rodríguez y María González se suben al podio en el Nacional de gimnasia rítmica

Elche estuvo muy bien representada en el Nacional Individual y Autonomías de gimnasia rítmica celebrado el pasado fin de semana en Guadalajara. La entidad ilicitana acudió a la cita con Lola Rodríguez en categoría Alevín y María González en categoría Máster.

Lola se proclamó subcampeona de España por Autonomías, por lo que consiguió subir al podio. Además, acabó en undécima posición en la clasificación general. También disputó las finales con el aparato de pelota, consolidándose dentro de las mejores a nivel nacional.

María también subió al podio tras ser campeona de España por Autonomías. Finalizó en séptima posición en la clasificación general y obtuvo Diploma Nacional, clasificándose para la final de aro donde se proclamó subcampeona de España en este ejercicio.

Desde el Club Chamara de Elche hacen un balance muy positivo de la presencia de sus dos gimnastas en el Nacional.