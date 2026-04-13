La lluvia queda atrás y el sol vuelve al cielo en Elche, Crevillent y Santa Pola

La semana ha comenzado en la comarca del Baix Vinalopó dejando atrás la inestabilidad meteorológica del fin de semana.

Este lunes va a ser un día con una mañana soleada con viento moderado de noroeste. Por la tarde habrá algunas nubes y el viento irá amainando.

Las temperaturas en las horas centrales van a ser suaves y van a rondar valores máximos de 20 grados centígrados en Elche y Crevillent, mientras que s se quedará en 19 en Santa Pola.

La lluvia ya no va a hacer acto de presencia. Las precipitaciones registradas durante la noche de ayer domingo y la madrugada de hoy han dejado entre 10 y 15 litros de lluvia por metro cuadrado, destacando los 18'6 registrados en la zona de Bonavista.

Próximos días serán soleados

Para los próximos días se espera predominio del sol con pocos cambios en las temperaturas, de modo que las máximas estarán en valores suaves y los amaneceres serán frescos.