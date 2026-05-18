La lluvia aplaza la fiesta del Eldense

El CD Eldense vivirá una última semana de temporada plácida tras certificar el ascenso a Segunda ante el Atlético Madrileño. El sábado se vivió una noche mágica en el Nuevo Pepico Amat. Los jugadores celebraron junto a la afición y posteriormente se dejaron ver por las calles de Elda para seguir festejando el ascenso.

La lluvia aplazó la gran fiesta prevista para este domingo. Se había anunciado una gran fiesta en el Ayuntamiento, con recepción oficial por la corporación, para celebrar el éxito de los de Claudio Barragán. El Ayuntamiento y el Eldense intentaron apurar hasta el final, pero la meteorología impidió que se pudiese llevar a cabo.

La fiesta tendrá una nueva fecha. Las instituciones ya trabajan para fijar un nuevo día y poder festejar el ascenso del Eldense a la categoría de plata. Un año después del descenso a Primera RFEF, el cuadro de Elda regresa al fútbol profesional.

Queda en duda si finalmente habrá rúa, al margen de la fiesta en el Ayuntamiento. En 2023 sí hubo y los futbolistas pasearon con autobús descapotable por las calles del municipio. Este domingo no iba a haber, puesto que la idea era que el equipo se trasladase desde el Nuevo Pepico Amat hasta la calle Nueva en el autobús oficial.