Llibrería Ali i Triuc abre la feria del libro de Elche con el escritor Juan Tallón en su cena gatronómica-literaria

Este viernes llega una nueva cita de las noches gastronómicas-literarias que se celebran en Elche de la mano de Librería Ali i Truc en el restaurante La Taula del hotel Port Jardín Milenio. Una cita especial para los lectores que quieren conocer de primera mano a sus escritores favoritos y que vienen a Elche invitados por la librería ilictiana, como nos cuenta su gerente, David Reche.

El periodista y escritor Juan Tallón llega a Elche para presentar su nueva novela `Mil Cosas´. Un retrato generacional que supone una reflexión sobre como seguimos adelante cuando todo nos sobrepasa.

La de este próximo viernes 17 de abril es especial porque coincide con el arranque de una nueva edición de la Feria del Libro de Elche. Si quieres conocer al escritor Juan Tallón y conversar con él durante el evento puedes reservar mesa en Librería Ali i Truc o en el mismo hotel Port Jardín Milenio.

Son cenas donde se combina la excelente gastronomía que ofrece el restaurante La Taula con la pasión por la literatura que muestran las personas que se apuntan a estos eventos.