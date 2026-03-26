La liquidación del presupuesto de 2025 de Elche: un mismo documento; valoraciones distintas de PP, Vox, PSOE y Compromís

El pleno municipal del Ayuntamiento de Elche de este mes de marzo, que se va a celebrar este próximo lunes, va a aprobar la liquidación del presupuesto municipal del pasado año.

El presupuesto se ha cerrado con un remanente positivo de 32,7 millones de euros, que es una situación que ha llevado al gobierno local del PP y Vox a sacar pecho de la gestión realizada, subrayando que se trata del mayor remanente de la historia de la ciudad.

La oposición municipal, PSOE y Compromís per Elx, no tienen la misma valoración positiva del equipo de gobierno. Todo lo contrario.

Desde el Grupo Socialista, la concejala Patricia Maciá, ha recalcado que ese remanente lo que refleja es que no se ha ejecutado partidas previstas por ese montante económico global.

Además, el Grupo Socialista ha advertido de nuevo que la legislación vigente emanada del Ministerio de Hacienda solo permite usar el remanente para reducir deuda bancaria.

El equipo de gobierno ha afirmado que ese remanente positivo de 32,7 millones euros va a permitir tanto financiar inversiones como pedir menos préstamo.

En este sentido, el PSOE ha acusado al PP y a Vox de “engañar” a la ciudadanía “manipulando el lenguaje” dado que, según las reglas fiscales en vigor, sólo se puede destinar ese dinero a amortización de deuda y, solicitar un préstamo, aunque sea de menor cuantía al previsto inicialmente, no supone para el PSOE ninguna amortización.

Desde el equipo de gobierno, la Teniente de Alcalde de Vox Aurora Rodil tiene una interpretación distinta y ha defendido que desde el ejecutivo local se va a destinar ese dinero a inversiones y a amortización de deuda.

Por otro lado, en referencia a ese remanente de 32,7 millones de euros, desde el grupo municipal de Compromís per Elx, su portavoz Esther Diez, ha preferido hablar de “sobrante”, lamentado que ese dinero no se haya usado para, ha dicho, “desplegar políticas públicas con las que paliar las emergencias que atraviesan muchas familias ilicitanas como consecuencia de la crisis económica que se vive a nivel mundial”.

Esther Díez ha calificado como“el colmo” que el gobierno local saque pecho del volumen económico del remanente.