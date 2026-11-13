El Levante reduce el número de entradas para la afición del Elche: a la venta 405 localidades

El Elche pone este viernes a la venta las 405 localidades que ha recibido para el choque ante el Levante en el Ciutat. Tienen un precio de 30 euros y la venta se inicia de manera online a las 16:00 horas para abonados. El club organiza un viaje en autobús, cuyo billete costará 15 euros.

El Levante ha reducido el número de entradas para los seguidores del Elche. La temporada pasada fueron 626 localidades para un encuentro que culminó con victoria 'granota' sobre la bocina. Por tanto, son cerca de 200 entradas menos. El partido se disputará el lunes 23 de noviembre a las 21:00 horas, por lo que el horario puede resultar un impedimento para la parroquia franjiverde.

El viaje en autobús, siempre que se lleguen a las plazas mínimas, partirá ese lunes 23 de noviembre a las 17:30 horas desde las inmediaciones del estadio Martínez Valero. El regreso será a la conclusión del duelo en tierras valencinas.

Desde hace algunas temporadas, el Elche aplica la política de dar a la afición rival las mismas entradas que envían para sus seguidores en los partidos lejos del Martínez Valero. El Elche-Levante se disputará en febrero, al inicio de la segunda vuelta de campeonato en Primera División.

El choque en el Ciutat es importante, puesto que el Elche está en puestos de descenso y el Levante solo le aventaja en un punto. Los 'granotas' solventaron con sufrimiento este jueves su eliminatoria de Copa del Rey. La plantilla de Martín Anselmi está aprovechando el parón para preparar ese derbi regional.