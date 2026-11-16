La Learning Factory lanza su formación gratuita sobre IA e impresión 3D aplicada al calzado

La Learning Factory - Escuela Municipal de Calzado impulsada por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche comienza su andadura formativa. Lo hace con una propuesta para los meses de noviembre y diciembre con la que se busca apoyar e impulsar la industria del calzado y componentes a través de la mejora de la cualificación profesional y la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos y de gestión. El proyecto reúne a la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL), la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC), al centro tecnológico INESCOP y a la UMH como consejo asesor, además de la Fundación de la Universidad Miguel Hernández de Elche como entidad gestora de esta iniciativa.

Los dos primeros cursos gratuitos versan sobre dos campos de especial actualidad e interés del sector como son la inteligencia artificial y la impresión 3D. El primero de ellos, Inteligencia Artificial (IA), la Automatización y la Digitalización Inteligente de Procesos de Negocio con IA, y la IA Agéntica, comienza el próximo martes 17 de noviembre y finalizará el 15 de diciembre siendo impartido por la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL) en las instalaciones de Inescop, en su sede de Elche. Está dirigido a profesionales y centros de formación en materia de calzado y será presencial los martes y los jueves hasta mediados de diciembre, de 16 a 20.15 h. En él se trabajará de forma práctica con herramientas reales como Claude, Lovable, Supabase y Claude Cowork. Todo ello orientado a transformar la operativa de las áreas de cualquier empresa de calzado integrando inteligencia artificial, automatización, digitalización inteligente de procesos de negocio e IA agéntica.

Seguidamente, del 15 al 17 de diciembre, tendrá lugar la segunda de las propuestas, Impresión 3D aplicada: de la iniciación a la autonomía en fabricación aditiva, también en las instalaciones de INESCOP Elche. Este curso responde a la necesidad de comprender la impresión 3D desde una base sólida, aplicarla de forma autónoma en entornos reales y reducir errores, costes y tiempos de iteración. Y es que la fabricación aditiva se ha consolidado como una tecnología clave en procesos de desarrollo de producto, prototipado rápido y fabricación personalizada.

Esta formación está dirigida a perfiles sin experiencia previa pero también a técnicos de desarrollo de producto, ingenieros, diseñadores industriales, profesionales de I+D e innovación e incluso a empresas que quieran integrar la impresión 3D en sus procesos. Como centro de tecnologías habilitadoras, desde la Learning Factory - Escuela Municipal de Calzado, se ofrece una formación especializada en nuevas tecnologías aplicadas a la industria del calzado. Sus cursos están diseñados para dar respuesta a las necesidades actuales de la industria 4.0, la digitalización, el diseño y la impresión 3D.

Ambos cursos son gratuitos, están financiados por la Generalitat Valenciana y se puede formalizar la inscripción a través de la página web de la Learning Factory - Escuela Municipal de Calzado.