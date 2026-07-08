Kiti Mánver recibirá la Palmera de Plata en el Festival de Cine Independiente de Elche

La 49ª edición del Festival de Cine Independiente de Elche rinde homenaje a Kiti Mánver por su conocida y larga trayectoria como actriz en el mundo del cine, del teatro y de la televisión.

El viernes 17 de julio a las 22:00 de la noche tendrá lugar, en el Hort del Xocolater, la Gala de Clausura de esta edición del Festival de Cine Independiente de Elche donde Kiti Mánver recibirá la Palmera de Plata.

El galardón premia la carrera profesional de una de las caras más conocidas del cine español. "Una actriz que no ha parado de trabajar en los últimos 50 años, trabajando con los mejores directores de este país como lo son Icíar Bollaín, Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Álex de la Iglesia o José Luis Garci, entre otros" según ha explicado Alejandro Cano, director del festival.

Entre los numerosos premios y reconocimientos que ha recibido, destacan el Goya a Mejor Actriz de Reparto (1991) en la película 'Todo por la pasta', de Enrique Urbizu, y la Nominación al Goya como Mejor Interpretación femenina protagonista (2021) en el 'Inconveniente', de Bernabé Rico.

Asimismo, como en ediciones anteriores, el Festival de Cine Independiente de Elche, junto a los Cines Odeón, acogerá la proyección de una película de la filmografía de la persona homenajeada. En esta ocasión Kiti Mánver ha escogido el largometraje 'Mamacruz', una comedia que presenta al personaje de Cruz, una abuela que se debate entre sus creencias religiosas y un despertar sexual repentino.

Junto a la actriz malagueña, su directora, Patricia Ortega, también estará presente y participará en un coloquio posterior a la proyección de la película, el jueves 16 a las 19:30 de la tarde.