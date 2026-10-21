Un juzgado acuerda el sobreseimiento de la causa abierta tras la denuncia al alcalde Fulgencio Cerdán por el robo del Tesoro de Villena

Un juzgado de Villena ha sobreseído provisionalmente las diligencias previas abiertas hace unas semanas contra el alcalde de la localidad, el socialista Fulgencio Celdrán, por el robo del Tesoro de Villena, perpetrado a finales del pasado mes de agosto.

Las diligencias judiciales fueron abiertas hace unas semanas a raíz de la denuncia de la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción (ADED) contra el alcalde de la localidad de la comarca del Alto Vinalopó, así como contra la directora del museo donde estaba el Tesoro, Laura Hernández; la tercera teniente de alcalde, María Server; y contra la persona responsable de seguridad del centro expositivo por la posible falta de protección de las instalaciones.

Así lo ha detallado este miércoles, en un comunicado del que se ha hecho eco la agencia de noticias Europa Press, el despacho de abogados ‘Soriano i Piqueras’, cuyos abogados Víctor Soriano y Emilio Belencoso asisten en esta causa a la ADED, y que ya ha avanzado que recurrirá esta resolución judicial ante la Audiencia Provincial de Alicante.

La denuncia se refería a la posible "insuficiencia de las medidas de seguridad que protegían el Tesoro". La entidad la presentó, además de contra el primer edil, contra la directora del MUVI, Laura Hernández; la concejala de Cultura, María Server, o quien hubiera ostentado esas competencias en el período comprendido entre 2024 y agosto de 2026 o la persona que ostentase la condición de responsable de seguridad del edificio.

Según ha explicado el despacho, el juzgado, en un auto del 20 de octubre, "considera que, con la información disponible, no puede tenerse por acreditado que las piezas hayan sufrido daños en el sentido que exige el Código Penal" y que "la sustracción no equivale por sí sola a su destrucción, deterioro o fundición".

"Añade que las circunstancias concretas del robo siguen pendientes de esclarecimiento en la causa que lo investiga, que se encuentra bajo secreto. Mientras tanto, no es posible determinar si otras medidas de vigilancia lo habrían evitado. Por eso no aprecia indicios suficientes de la relación de causalidad e imputación objetiva que exige la comisión por omisión", ha detallado.

“La sensatez se abre camino”

El alcalde de Villena ha valorado el sobreseimiento provisional de la denuncia subrayando que “la sensatez se abre camino y, desde luego, que se haya archivado la denuncia constata que las cosas se hicieron como se tenían que hacer y que quienes han investigado el asunto no ven que de lugar a nada más”.

“Por tanto confianza en el sentido común y en la profesionalidad de los jueces y fiscales que no dan pábulo a este tipo de maniobras que tienen detrás un claro objetivo político”, ha concluido Fulgencio Cerdán.