Investigadores de la UMH de Elche desarrollan una app que facilita a personas con inmunodeficiencias autogestionar su enfermedad.

Investigadores del grupo de Robótica Médica del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y especialistas del instituto de investigación del Hospital La Fe de Valencia ha desarrollado una aplicación móvil que permite a personas con inmunodeficiencias primarias autogestionar su enfermedad desde casa.

La aplicación funciona como un diario de salud electrónico que, entre otros parámetros, facilita el control de síntomas, episodios infecciosos, citas médicas y tratamientos.

Los usuarios de esa aplicación pueden registrar en tiempo real cualquier cambio en su salud, comunicarse de forma programada con su equipo médico y recibir recordatorios personalizados. Además, facilita el acceso a asociaciones de pacientes con la finalidad de tejer una red de apoyo.

La aplicación desarrollada se va a testar en trece centros hospitalarios del país tanto en unidades de adultos como de pediatría, con 70 pacientes y 30 profesionales sanitarios.

Durante el primer trimestre de la puesta en marcha de la iniciativa se prevé reclutar a pacientes y sanitarios, así como formarles en el manejo de la app. Las siguientes dos fases se centrarán en evaluar la usabilidad del aplicativo mediante cuestionarios y entrevistas semiestructuradas.

Reconocimiento

La aplicación ha sido merecedora recientemente del Premio Doctor Juan Peset Aleixandre del Instituto Médico Valenciano, destinado a financiar un trabajo de investigación sobre salud pública, y cuenta con el aval del Grupo de Trabajo de Enfermedades Minoritarias de la Sociedad Española de Medicina Interna y la Asociación Española de Inmunodeficiencias Primarias.