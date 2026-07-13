Instalan en Santa Pola alumbrado público inteligente que permite controlar a distancia cada farola LED del municipio

La compañía Telefónica ha instalado en Santa Pola un sistema de alumbrado público inteligente que permite controlar a distancia cada farola LED del municipio, una por una y en función de las necesidades reales de iluminación.

Para hacerlo posible, la empresa de telefonía ha desplegado alrededor de 6.300 dispositivos (nodos) con conectividad NB-IoT, que envían los datos en tiempo real incluso desde zonas de difícil acceso a plataformas centralizadas, donde se supervisa el estado de las luminarias y se gestionan de forma remota el encendido, apagado y la intensidad de la luz.

Mercede a esta tecnología, se va a poder operar, mantener y regular la intensidad lumínica en el municipio según las circunstancias concretas del momento. Eso va a permitir, por ejemplo, reducir la iluminación en áreas poco transitadas o incrementarla durante eventos con gran afluencia de público, optimizando así el consumo energético.

Loreto Serrano, alcaldesa de Santa Pola, ha explicado que “uno de nuestros grandes retos para esta legislatura es la renovación y digitalización de todos los sistemas de alumbrado público de nuestro municipio. Desde el Ayuntamiento de Santa Pola estamos llevando a cabo un gran esfuerzo inversor para dotar a nuestros ciudadanos de la tecnología más avanzada y, por otro lado, alcanzar un nivel de eficiencia energética que nos permita un sustancial ahorro en los costes y rebajar la huella de carbono”.