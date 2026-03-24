Ingresa en prisión un vecino de Santa Pola tras ser detenido con más de 3,5 kilos de cocaína en el coche

La Policía Nacional ha detenido en Santa Pola a un hombre que está acusado de dedicarse a suministrar sustancias estupefacientes, sobre todo hachís y cocaína, tanto a clientes propios como a otros distribuidores de la localidad, de Elche y de Alicante.

Se ha dado por desmantelado un punto de venta de droga en el municipio pesquero.

Tras tener conocimiento de la existencia de ese punto de venta de droga, el grupo de estupefacientes de la Comisaría de Policía Nacional de Elche puso en marcha una investigación en la que, tras varios dispositivos de vigilancia y seguimiento realizados en diferentes días, se constató que el investigado realizaba con frecuencia viajes por la provincia en los que tomaba muchas medidas de seguridad intentando entorpecer la labor de investigación. En esos viajes, se citaba con terceras personas y realizaba las transacciones de droga desde el interior de su vehículo.

El hombre, que tiene 37 años de edad, fue interceptado en un control policial dispuesto específicamente para ello. Fue sorprendido cuando circulaba en un coche con más de 3,5 kilos de cocaína oculta en una caleta, que es un compartimento creado específicamente para ocultar la mercancía.

Posteriormente, en el registro de la vivienda de Santa Pola se incautaron seis kilos de hachís, más de 1,8 kilos de cocaína rosa, conocida como ‘Tusi’, una pistola y gran cantidad de munición, así como 5.600 euros en efectivo.

También se han intervenido tres vehículos, dos de ellos de alta gama.

Tras ser puesto a disposición judicial, para el detenido se ha decretado prisión provisional.