Inescop investiga el uso de la inteligencia artificial para acelerar diseño y desarrollo del calzado

Anticipar qué productos pueden tener mayor aceptación en el mercado, reducir los tiempos de diseño y desarrollar nuevas propuestas que respondan a las necesidades reales de fabricación son algunos de los objetivos del proyecto PRODIA, en el que participa Inescop, centro tecnológico del calzado, junto con ITI, Centro Tecnológico Especializado en TIC y AIMPLAS, centro tecnológico del plástico. La iniciativa investiga el potencial de la inteligencia artificial generativa para transformar las primeras fases del desarrollo de producto, desde la identificación de oportunidades de mercado hasta la creación de diseños adaptados a los requisitos técnicos y productivos de las empresas.

En una industria como la del calzado, donde la innovación, la diferenciación y la rapidez de respuesta al mercado son factores clave para la competitividad, estas tecnologías pueden contribuir a reducir la incertidumbre asociada al lanzamiento de nuevos modelos y optimizar los recursos destinados a su desarrollo.

Uno de los principales objetivos de PRODIA es desarrollar herramientas de inteligencia artificial capaces de analizar información procedente de diferentes fuentes para identificar oportunidades de mercado y evaluar el potencial de nuevas ideas de producto.

Para ello, el proyecto contempla la creación de un sistema avanzado de investigación de mercado basado en arquitecturas multiagente, que permitirá generar escenarios y perfiles sintéticos de mercado a partir de distintas fuentes de información.

Esta tecnología busca proporcionar a las empresas información de apoyo para tomar decisiones en las fases iniciales del desarrollo, antes de comprometer inversiones significativas en diseño, prototipado o fabricación.

Paralelamente, el consorcio desarrollará modelos de inteligencia artificial generativa y herramientas de diseño asistido capaces de producir bocetos y volúmenes tridimensionales que incorporen desde el inicio restricciones geométricas, funcionales y productivas. El objetivo es acercar el diseño creativo a las condiciones reales de fabricación, reduciendo la distancia entre una idea inicial y su posible industrialización.

La participación de Inescop permitirá conectar los desarrollos tecnológicos del proyecto con las particularidades y necesidades de la industria del calzado, un sector en el que el diseño de nuevos modelos debe responder tanto a criterios estéticos y comerciales como a exigencias técnicas y de fabricación. La incorporación de herramientas avanzadas de inteligencia artificial en estas fases podría ayudar a las empresas a explorar nuevas propuestas de producto, agilizar los procesos de diseño, reducir el número de iteraciones y limitar la necesidad de fabricar prototipos físicos.

Además de mejorar la eficiencia de los procesos, estas soluciones podrían contribuir a optimizar el consumo de materiales y recursos durante el desarrollo de nuevas colecciones.

Para acercar la investigación a la realidad empresarial, PRODIA contará con la participación de ocho empresas colaboradoras de la Comunitat Valenciana, pertenecientes a los sectores del calzado y del envase.

Entre ellas se encuentran Pedro García, Pikolinos y UNISA, empresas del sector del calzado que aportarán conocimiento especializado, casos de uso y entornos de validación industrial. Su participación permitirá contrastar las soluciones desarrolladas con necesidades y condiciones reales de la industria.

PRODIA está coordinado por ITI y cuenta con la participación de Inescop y AIMPLAS, junto con las empresas tecnológicas Innolondia, Red21 y Sciling y las empresas industriales Pedro García, Pikolinos, UNISA y DELPLAS.

Aunque las soluciones se validarán inicialmente en los sectores del calzado y del envase, el proyecto aspira a desarrollar una metodología con potencial de aplicación en otros ámbitos manufactureros.

La iniciativa contribuirá también a reforzar las capacidades tecnológicas en inteligencia artificial aplicada a la industria, impulsando el desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades del tejido productivo europeo.

PRODIA se desarrolla en el marco de la convocatoria de ayudas de IVACE+i dirigidas a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para proyectos de I+D de carácter no económico en los ámbitos definidos en la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP), con financiación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).