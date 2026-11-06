Inescop investiga convertir CO2 y metano en materias para fabricar adhesivos, cosméticos y productos agrícolas

El dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4) son dos de los principales gases de efecto invernadero. El proyecto de I+D BIOPROGAS trabaja para convertirlos en la materia prima de nuevos adhesivos, ingredientes cosméticos y productos agrícolas. Lo coordina el centro tecnológico AINIA y en él participa Inescop, Centro Tecnológico del Calzado, con el apoyo del IVACE+i y fondos FEDER de la Unión Europea. El proceso tiene dos fases. Primero, microalgas y bacterias utilizan estos gases, de origen biogénico (es decir, generados por procesos biológicos y no por la quema de combustibles fósiles), como fuente de alimento para crecer. Al hacerlo, producen biomasa rica en proteínas. Después, esa biomasa se trata con enzimas, unas proteínas que actúan como «tijeras» moleculares, para separar los compuestos que interesan a la industria.

El objetivo es obtener nuevas materias primas de origen biológico que sirvan para fabricar materiales sostenibles, ingredientes para cosmética y productos para la agricultura, y que ayuden a la industria a depender menos de los recursos fósiles, como el petróleo.

AINIA se encarga de producir la biomasa y trabaja por dos vías. Por un lado, cultiva microalgas marinas que absorben CO2 y lo convierten en biomasa rica en proteínas. Los trabajos incluyen elegir las especies más adecuadas, ajustar las condiciones de cultivo y preparar el salto a una escala mayor que la del laboratorio. Por otro lado, estudia microorganismos halotolerantes, capaces de vivir en ambientes con mucha sal, que utilizan el metano como alimento. De ellos se obtiene biomasa rica en proteínas y compuestos como la ectoína, una molécula que estos microorganismos producen para protegerse de la sal y que tiene potencial aplicación en cosmética.

Inescop interviene en la segunda fase: convertir esa biomasa en algo útil. El centro tecnológico del calzado desarrolla procesos enzimáticos para extraer de las microalgas y las bacterias fracciones de proteínas y otros compuestos de interés industrial. Después estudia sus propiedades y evalúa si pueden emplearse en nuevos materiales, sobre todo adhesivos y materiales poliméricos (la familia a la que pertenecen los plásticos) de origen biológico.

Para ello, aporta su experiencia en el aprovechamiento de subproductos biológicos, en procesos enzimáticos y en la obtención de compuestos para aplicaciones industriales. En conjunto, BIOPROGAS investiga cómo obtener proteínas, péptidos y aminoácidos (las piezas que forman las proteínas) para incorporarlos a nuevas formulaciones industriales, cosméticas y agrícolas.

«Con BIOPROGAS queremos demostrar que el CO2 y el metano de origen biogénico pueden ser una oportunidad para la industria. Nuestro reto es transformar la biomasa que generan las microalgas y las bacterias en compuestos con los que fabricar productos nuevos y sustituir materias primas convencionales por otras más sostenibles», ha explicado Pilar Carbonell, investigadora principal de BIOPROGAS en Inescop.

BIOPROGAS (Desarrollo de bioprocesos a partir de gases biogénicos y su transformación en bioproductos intermedios mediante tecnologías enzimáticas) es un proyecto de I+D coordinado por AINIA, con la participación de Inescop. Cuenta con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i) y la financiación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP).

En los próximos meses, el proyecto trabajará en mejorar los bioprocesos y llevarlos a mayor escala, y en comprobar si los compuestos obtenidos funcionan en aplicaciones industriales reales. El objetivo es demostrar que estas tecnologías son viables en condiciones próximas a las de una fábrica y facilitar que lleguen a las empresas.

Inescop es el Centro Tecnológico del Calzado. Desde 1971 trabaja con las empresas del sector del calzado y sus componentes, la marroquinería y los curtidos para resolver sus retos técnicos y convertir el conocimiento en oportunidades de negocio. Con sede en Elda (Alicante) y un equipo de 130 profesionales, ofrece control de calidad y certificación, I+D a medida, digitalización, sostenibilidad y formación. www.inescop.es