Inescop conecta con Latinoamérica en un proyecto sobre salud y prevención del pie diabético

Inescop tiene en marcha una alianza internacional financiada por el programa Erasmus+ que busca mejorar la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento del pie diabético en comunidades vulnerables de Colombia y Perú, reduciendo complicaciones graves y amputaciones evitables asociadas a la diabetes. La diabetes es una de las enfermedades crónicas con mayor impacto en América Latina. El pie diabético continúa siendo una de las principales causas de amputación evitable. Por este motivo, factores como la falta de formación especializada y el acceso limitado a recursos sanitarios dificultan la detección temprana y el tratamiento adecuado, sobre todo, en personas con mayor vulnerabilidad.

FootForward nace para dar respuesta a este reto mediante una estrategia integral que combina formación académica, capacitación profesional, tecnología y educación directa al paciente, conectando el conocimiento europeo con las necesidades reales de los sistemas sanitarios de Colombia y Perú. Inescop aporta su experiencia en diseño y desarrollo de soluciones aplicadas al pie, trasladando el conocimiento del sector del calzado al ámbito sanitario y preventivo.

El proyecto incorpora formación especializada sobre el uso de tecnologías avanzadas para el diagnóstico y la monitorización del pie diabético, así como criterios para el diseño y selección de soluciones personalizadas orientadas a prevenir lesiones y complicaciones, incluyendo aspectos vinculados al calzado adecuado como herramienta preventiva. Gracias a su trayectoria en investigación aplicada y transferencia tecnológica, Inescop contribuye a que los contenidos formativos del proyecto integren una visión práctica y multidisciplinar, conectando salud, tecnología y prevención.

Además, el proyecto permite consolidar alianzas internacionales con universidades y entidades sanitarias de Europa y América Latina; incrementar la transferencia de conocimiento y el desarrollo de contenidos formativos de alto valor, y reforzar la especialización de Inescop en soluciones vinculadas a salud, prevención y bienestar, con potencial aplicación futura en otros contextos sanitarios.

La universidad Miguel Hernández también participa junto a Inescop para unir capacidades complementarias —tecnología, investigación, formación y transferencia— para impulsar resultados sostenibles y escalables en prevención y atención sanitaria.

Con una duración de 36 meses, FootForward prevé formar a más de 120 profesionales sanitarios y tecnológicos, beneficiar directamente a al menos 200 pacientes mediante acciones formativas en hospitales y clínicas y desarrollar una plataforma digital de formación que amplíe el acceso a contenidos y garantice la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Desde Inescop, su responsable de relaciones internacionales, Esperanza Almodóvar, ha manifestado que “FootForward demuestra cómo el conocimiento que se genera desde Elda en torno al calzado, la salud del pie y la innovación puede contribuir a resolver retos sanitarios globales". "Nuestro objetivo es que la prevención y la tecnología ayuden a reducir complicaciones graves y amputaciones evitables asociadas a la diabetes”, señala Esperanza Almodóvar.

FootForward está impulsado por un consorcio multidisciplinar de instituciones europeas y latinoamericanas. El proyecto está coordinado por la Universidad de West Attica (Grecia) y cuenta con la participación de entidades de España, Colombia y Perú, entre ellas Inescop, UMH, la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), Corporación Universidad de la Costa (Colombia), Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia y Creative Thinking Development (Grecia).