Imed Hospitales, Premio ALFIL en digitalización

La Asociación Terciario Avanzado entregará sus premios este próximo miércoles 22 de octubre en el Palacio Altamira de Elche

Onda Cero Elche

Elche

Imed Hospitales, premio Alfil en digitalización
Imed Hospitales, premio Alfil en digitalización | Terciario Avanzado provincia de Alicante

La Asociación Terciario Avanzado celebrará la XIII edición de los Premios Alfil el próximo 22 de octubre en el Palacio de Altamira en Elche, bajo el título `Un futuro muy present´. En esta ocasión serán siete las empresas e instituciones premiadas en diversas categorías en una gala que pone el valor uno la capacidad de Terciario Avanzado para acercar el futuro al presente a través de la transformación que impulsa a empresas y sectores.

Los Premios Alfil son un reconocimiento al talento estratégico que impulsa nuestro territorio. Cada empresa galardonada demuestra que la innovación, la digitalización y la sostenibilidad no son conceptos abstractos, sino decisiones reales que cambian la forma de competir, de crecer y de crear valor desde y para la provincia de Alicante”, explica Mariano Torres, presidente de Terciario Avanzado.

En ‘Digitalización’, el premiado es IMED Hospitales, por haber sabido situarse a la vanguardia de la digitalización sanitaria en un mundo donde la tecnología redefine la relación entre personas y servicios. Así lo han demostrado en su nueva aplicación móvil íntegra de inteligencia artificial para acompañar al paciente en todo su proceso asistencial, ofreciendo una atención más cercana, ágil y personalizada. De este modo, IMED demuestra que innovar no es solo incorporar tecnología, sino mejorar la experiencia humana a través de ella.

El resto de empresas y entidades premiadas son Barceló Hotel Group, Grupo Social ONCE, Carmencita, Mastercard, Gioseppo y la Autoridad Portuaria de Alicante por su contribución a la transformación, la sostenibilidad y la competitividad empresarial de la provincia de Alicante.

