La imagen de la Virgen de la Purísima de Crevillent es del escultor Francisco Salzillo

El rico patrimonio escultórico religioso con el que cuenta Crevillent se ha visto incrementado con la constatación de que la imagen de la Virgen de la Purísima fue creada en el siglo XVIII por el escultor murciano Francisco Salzillo.

La tradición oral ha transmitido a lo largo de las generaciones que esa pieza fue creada por Salzillo, pero el estudio realizado ahora lo ha confirmado.

El análisis se ha llevado a cabo aplicando técnicas avanzadas de análisis como radiografías y tomografía axial computarizada. Se ha realizado gracias a un convenio de colaboración firmado el pasado 14 de enero entre el Ayuntamiento de Crevillent y la iglesia de Nuestra Señora de Belén, siendo ejecutado por Juan Antonio Fernández, restaurador de la Región de Murcia, y Ana Satorre, técnica de Cultura del Ayuntamiento crevillentino.

Los resultados del estudio, junto con otros artículos que profundizan sobre la historia y el patrimonio que encierra la ermita de la Purísima, donde se venera la imagen religiosa, serán presentados este próximo jueves en la Casa Municipal de Cultura ‘José Candela Lledó’. Además, en el acto se presentará la publicación editada íntegramente por el Ayuntamiento de Crevillent y un documental que resume los trabajos realizados.

“Este hallazgo supone un importante avance en el conocimiento de Francisco Salzillo y del patrimonio artístico local”, ha afirmado Lourdes Aznar, alcaldesa de Crevillent que ha considerado también que “refuerza el valor histórico y cultural de la ermita de la Purísima, que custodia una pieza de primer orden dentro del legado del escultor murciano”.

“Todos los crevillentinos debemos sentirnos orgullosos de tener este patrimonio que debemos valorar, cuidar y proteger”, ha concluido la alcaldesa crevillentina.