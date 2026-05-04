La ilicitana Esther Guilabert Bordonado, nueva gerente de Étnor.

La ilicitana Esther Guilabert Bordonado se ha convertido en la nueva gerente de la Fundación para la Ética de los Negocios y de las Organizaciones (Étnor), en una designación que ha sido acordada por unanimidad de los integrantes de la Comisión Ejecutiva de la entidad.

Guilabert ha dejado la secretaría general de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), cargo que asumió a finales del pasado mes de marzo.

Desde Étnor se ha destacado este lunes por medio de un comunicado que Esther Guilabert “es una directiva con más de dos décadas de experiencia en comunicación, gestión institucional y relaciones empresariales”. Ha añadido que “ha desempeñado recientemente el cargo de secretaria general Fevitur y previamente ostentó tanto la secretaría general de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana como dirección general de la Institución Ferial Alicantina”.

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Étnor es una fundación de carácter privado y sin ánimo de lucro cuya finalidad es promover el reconocimiento, la difusión y el respeto de los valores éticos en la actividad económica y en la vida de las organizaciones. Entre sus objetivos se encuentran la investigación, la formación y la generación de conocimiento aplicado en ética empresarial, así como la promoción de un entorno social propicio para la adopción de prácticas responsables en empresas e instituciones.