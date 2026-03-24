La ilicitana Esther Guilabert, nueva secretaria general de la Patronal de pisos turísticos

La ilicitana Esther Guilabert Bordonado ha sido nombrada secretaria general de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), que es la organización que representa a las asociaciones de viviendas y apartamentos turísticos de España.

Ha asumido la dirección ejecutiva de la organización nacional y va a ostentar la representación institucional, la interlocución con las administraciones públicas y los principales agentes económicos y sociales.

A partir de esas atribuciones va a liderar la posición del sector en los procesos regulatorios que afectan al alquiler de corta duración y al alojamiento temporal, así como el impulso de la acción europea de la patronal y el desarrollo de conocimiento a través del Observatorio del Habitar.

Asimismo, encabezará la estrategia de Fevitur encaminada a fortalecer la profesionalización y competitividad del sector.

Esther Guilabert llega a la secretaría general de la Patronal de pisos turístico tras su paso por la dirección general de IFA y tras haber sido secretaria general de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana. También ha formado parte de la junta directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

La presidenta de Fevitur, Silvia Blasco, ha destacado que la incorporación de Guilabert a la entidad “supone un paso decisivo en la consolidación de Fevitur como organización patronal nacional con capacidad real de influencia en los procesos regulatorios".