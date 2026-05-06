El IES Victoria Kent de Elche exige a Educación la recuperación del ciclo de Igualdad en el centro

LEER MÁS Estudiantes del ciclo de promoción de igualdad de género en el Victoria Kent recogen firmas contra su supresión

Profesoras, alumnas y exestudiantes del ciclo formativo de Igualdad del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Victoria Kent de Elche se han concentrado en la mañana de este miércoles ante la delegación territorial de la Conselleria de Educación en Alicante exigiendo a la Generalitat Valenciana que dé marcha atrás en su decisión de eliminar ese ciclode formación que en su modalidad presencial se imparte en el instituto ilicitano desde el curso 2013-2014.

La comunidad educativa del IES Victoria Kent del municipio ilicitano también ha registrado en la delegación territorial de la Conselleria de Educación un total de 1.128 firmas que se han recogido reivindicando la continuidad del ciclo de Igualdad en el instituto.

En la actualidad cursan esa formación especializada ocho alumnas en el primer curso y doce en el segundo.