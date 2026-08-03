Los Hospitales General Universitario de Elche y Universitario del Vinalopó se unen en una campaña para prevenir quemaduras durante la Nit de l’Albà

Cada vez queda menos para vivir una de las noches más especiales de las Fiestas de Elche: la Nit de l’Albà, el próximo 13 de agosto. Y con este motivo los Hospitales General Universitario de Elche y Universitario del Vinalopó han impulsado una campaña conjunta para prevenir quemaduras provocadas por el uso de material pirotécnico.

Para ello se han impreso 6.000 ejemplares informativos con recomendaciones para un uso seguro de la pólvora que se repartirán en los establecimientos autorizados para la venta de fuegos artificiales en Elche. También se repartirán por centros de salud, comisarías de policía y servicios de urgencia.

Este folleto explica las pautas básicas de primeros auxilios a seguir en caso de accidente hasta la llegada de asistencia sanitaria, según el grado de las quemaduras, hemorragias y recomendaciones como enfriar la lesión con agua corriente.

La distribución de este panfleto forma parte de la campaña preventiva que ambos departamentos de salud desarrollan cada año con motivo de la Nit de l’Albà. Una iniciativa que se complementa con un dispositivo especial de asistencia, que contempla el refuerzo de profesionales y recursos sanitarios, y que busca fomentar un uso responsable de la pólvora. Así responden al incremento de incidencias relacionadas con el uso de la pólvora durante la celebración.