El Hospital del Vinalopó de Elche acoge las XVIII Jornadas de Médicos Residentes de Rehabilitación de la Comunitat Valenciana

El Hospital Universitario del Vinalopó, que encabeza el área sanitaria Elx-Crevillent, ha acogido la celebración de la decimoctava edición de las Jornadas de Médicos Residentes de Rehabilitación de la Comunitat Valenciana en la que han participado más de 60 residentes y especialistas en Medicina Física y Rehabilitación de distintos hospitales del país.

María Victoria Sotos, jefa del Servicio de Rehabilitación del Hospital del Vinalopó ha destacado que las jornadas son importante para los médicos residentes ya que les permiten compartir conocimiento, actualizarse en base a la evidencia científica más reciente y tener una visión integral y multidisciplinar que tiene la especialidad de la rehabilitación”.

La primera jornada del encuentro ha estado dedicada a la medicina deportiva y el deporte adaptado, con ponencias sobre nutrición deportiva aplicada a la rehabilitación, ejercicio físico en el paciente oncológico, lesiones musculares en el deporte e intervencionismo eco guiado. El programa ha incluido también la presentación de casos clínicos relacionados con patologías frecuentes y complejas, así como una charla sobre la fisiopatología del dolor neuropático periférico y su abordaje en el ámbito rehabilitador.

Las jornadas han continuado con una Mesa de Rehabilitación Infantil, centrada en la escoliosis idiopática del adolescente, abordando desde el diagnóstico y la estratificación del riesgo hasta el tratamiento con corsé, la cirugía y el papel de la rehabilitación. La programación se ha completado con nuevos casos clínicos y ponencias sobre dolor neuropático y manejo multidisciplinar.

La sesión ha finalizado con charlas enfocadas en la parálisis facial, analizando su abordaje en fase aguda, el tratamiento rehabilitador y las posibles secuelas y con el desarrollo de diversos talleres prácticos orientados a reforzar la formación aplicada de los residentes.