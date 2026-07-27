El Hospital General de Elche participa en el desarrollo de una herramienta de IA para el diagnóstico hematológico

El Hospital General Universitario de Elche se ha sumado a un programa que apuesta por el desarrollo y validación de 'MedulAI', una herramienta basada en Inteligencia Artificial (IA) diseñada para apoyar el diagnóstico de enfermedades hematológicas mediante el análisis de muestras de médula ósea.

El centro ilicitano es el primer hospital público de la Comunitat Valenciana que forma parte de ese proyecto multicéntrico, en el que participan catorce hospitales españoles con el objetivo de entrenar y validar esta tecnología antes de su futura incorporación a la práctica clínica.

En la actual fase del proyecto, los especialistas del servicio de Hematología del Hospital General de Elche están colaborando en el entrenamiento de los algoritmos de Inteligencia Artificial mediante el análisis de muestras de médula ósea.

La experiencia acumulada por los hospitales participantes permitirá validar la herramienta y comprobar su utilidad como sistema de apoyo al diagnóstico.

La tecnología permitirá, una vez completado el proceso de validación, digitalizar muestras de médula ósea y analizarlas mediante algoritmos avanzados de IA, convirtiendo microscopios convencionales en microscopios digitales inteligentes capaces de capturar imágenes hematológicas de alta calidad e identificar y clasificar automáticamente las distintas células presentes en la muestra.

El objetivo es diseñar una herramienta de apoyo para los especialistas en Hematología, facilitando el análisis de un elevado número de células de forma rápida y estandarizada, manteniendo siempre al hematólogo como responsable final de la interpretación diagnóstica y de la toma de decisiones clínicas.

Venancio Conesa, jefe del servicio de Hematología del Hospital General Universitario de Elche. | GVA

"Este proyecto refleja el compromiso del hospital con la innovación y la investigación aplicada al ámbito sanitario. Si los resultados de la validación son satisfactorios y la herramienta llega a implantarse, podría convertirse en un importante apoyo para el análisis, ayudando a hacer el proceso más homogéneo y eficiente, siempre bajo la supervisión y el criterio del especialista", ha destacado Venancio Conesa, jefe del servicio de Hematología del Hospital General Universitario de Elche.