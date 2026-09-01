La Guardia Civil detiene a siete hombres por el robo de cable de cobre en Beneixama

La Guardia Civil ha detenido a siete hombres acusados del robo reiterado de cable de cobre en una subestación eléctrica del municipio de Beneixama.

A los detenidos, que tienen edades de entre 21 y 48 años, se les atribuyen los delitos de pertenencia a grupo criminal, siete robos con fuerza en las cosas y receptación.

La investigación ha sido desarrollada por agentes del Equipo de Robos en el Campo (ROCA) de la Guardia Civil de Ibi y se inició a raíz de uno de los robos en esa subestación eléctrica de la que desaparecieron 17 bobinas de cable de cobre nuevo, con una longitud aproximada de 2,4 kilómetros y un valor de mercado cercano a los 30.000 euros.

Las pesquisas han constatado que el metal sustraído se vendía en un centro de reciclaje de la ciudad de Alicante, donde quedaba oculto entre otros materiales y sin que su entrada figurase en la documentación del establecimiento.

Los detenidos han sido interceptados en Novelda y Villena. A seis de ellos se les imputa el robo del material de cobre y el sexto es el responsable del centro de reciclaje donde se vendía el cobre.