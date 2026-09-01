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La Guardia Civil detiene a siete hombres por el robo de cable de cobre en Beneixama

Tras una investigación del Equipo de Robos en el Campo (ROCA) de Ibi

Onda Cero Elche

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Agentes de la Guardia Civil con dos de los detenidos por los robos en el municipio de Beneixama.
Agentes de la Guardia Civil con dos de los detenidos por los robos en el municipio de Beneixama. | Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a siete hombres acusados del robo reiterado de cable de cobre en una subestación eléctrica del municipio de Beneixama.

A los detenidos, que tienen edades de entre 21 y 48 años, se les atribuyen los delitos de pertenencia a grupo criminal, siete robos con fuerza en las cosas y receptación.

La investigación ha sido desarrollada por agentes del Equipo de Robos en el Campo (ROCA) de la Guardia Civil de Ibi y se inició a raíz de uno de los robos en esa subestación eléctrica de la que desaparecieron 17 bobinas de cable de cobre nuevo, con una longitud aproximada de 2,4 kilómetros y un valor de mercado cercano a los 30.000 euros.

Las pesquisas han constatado que el metal sustraído se vendía en un centro de reciclaje de la ciudad de Alicante, donde quedaba oculto entre otros materiales y sin que su entrada figurase en la documentación del establecimiento.

Los detenidos han sido interceptados en Novelda y Villena. A seis de ellos se les imputa el robo del material de cobre y el sexto es el responsable del centro de reciclaje donde se vendía el cobre.

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