La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en una nave de Elda

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de cannabis en Elda tras detener a un hombre de 41 años de edad sorprendido cuando transportaba 812 plantas de marihuana en un vehículo.

El arresto se produjo en un control de la Benemérita en el municipio de Callosa d'en Sarrià y tras él, las primeras gestiones de los agentes, permitieron localizar una nave en la localidad de Elda que aparentemente se encontraba camuflada como una empresa de jardinería y que albergaba una instalación destinada al cultivo intensivo de cannabis, con capacidad estimada para albergar entre 1.500 y 2.000 plantas.

En el registro de ese inmueble participaron agentes de la Guardia Civil de Callosa d'en Sarrià, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Alicante e integrantes de la Policía Local de Elda.

Efectivos de la Guardia Civil, de la Unidad de Seguridad Ciudadana y de la Policía Local de Elda en la plantación de marihuana. | Guardia Civil

En el interior de la nave se descubrió una plantación indoor en la que había 89 plantas de cannabis en distintas fases de crecimiento, así como 12,7 kilogramos de marihuana ya preparada para su distribución. También se intervinieron básculas de precisión, material destinado al pesaje, conservación y distribución de sustancias, documentación con anotaciones relacionadas con compradores vinculados al cultivo y consumo de marihuana, 390 euros en efectivo y dos carabinas de aire comprimido.

La nave inspeccionada contaba con sistemas técnicos destinados al cultivo intensivo de cannabis, entre ellos iluminación artificial, ventilación y filtrado de olores, además de encontrar cámaras de videovigilancia para controlar el entorno.

Enganche eléctrico ilegal

Ademas, técnicos de la compañía eléctrica detectaron una conexión ilegal a la red de suministro eléctrico, utilizada para abastecer la instalación sin contrato de suministro, al tiempo que las comprobaciones realizadas indican que la defraudación de fluido eléctrico podría haberse prolongado al menos desde el año 2023.