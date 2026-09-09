La Guardia Civil desarticula una organización dedicada a la venta de tabaco de contrabando y detiene en Elche a uno de sus integrantes

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la venta de tabaco de contrabando a través de internet, con la detención de tres hombres de 61, 65 y 67 años y una mujer de 56 en las localidades de Alcoy, Elche y Muro de Alcoy. A los detenidos se les atribuyen delitos de contrabando, contra la propiedad industrial, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública y organización criminal.

La investigación se inició por el Equipo de Policía Judicial de Villena y el Área de Investigación de Ibi, a partir de la información facilitada por la Policía Local de Cocentaina sobre una mujer que estaría vendiendo tabaco a través de una red social.

Las primeras gestiones permitieron comprobar que la investigada remitía la mercancía mediante empresas de paquetería y a contrarrembolso a distintos puntos de España, con más de treinta envíos contabilizados. En una de esas entregas los agentes intervinieron un centenar de cajetillas de tabaco sin precinto fiscal.

El análisis de los envíos permitió determinar además que la investigada utilizaba los datos de familiares de avanzada edad, en situación de vulnerabilidad y ajenos a la actividad, para que figurasen como remitentes de los paquetes. Uno de sus hermanos, en cambio, sí participaba de forma activa en la venta y figura entre los detenidos.

El cotejo con otras aprehensiones realizadas en la comarca apunta a que el tabaco intervenido procedería de una fábrica clandestina desmantelada por la Guardia Civil en Muro de Alcoy en 2025, al coincidir los elementos identificativos de las cajetillas.

El avance de la investigación permitió identificar a los proveedores que abastecían a la investigada, dos hombres residentes en Elche, y establecer la estructura de la organización. Finalizadas las gestiones, los agentes practicaron seis registros: cuatro domicilios en Alcoy, Elche, donde contaron con la colaboración de la Policía Local, y Muro de Alcoy, uno de ellos con una nave industrial anexa, y dos garajes. En ellos fueron intervenidas 16.966 cajetillas de tabaco de distintas marcas comerciales, valoradas en más de 101.000 euros, y 76.100 euros en efectivo.

En la vivienda con nave anexa se intervinieron también un arma de fuego corta, un inhibidor de frecuencia y diferentes sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína y hachís. La investigación ha permitido igualmente el bloqueo de 19 cuentas bancarias, con un saldo aproximado de 60.000 euros, y de cinco bienes inmuebles valorados en más de 200.000 euros.

Los cuatro detenidos, tres hombres y una mujer de entre 56 y 67 años, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcoy, en funciones de guardia, quedando en libertad con la imposición de medidas cautelares.