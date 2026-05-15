El Gran Teatro acoge el próximo 21 de mayo la XXVI Maratón de Teatro Amateur

El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Juventud, ha colaborado con La Plataforma de Teatro Amateur de Elche en la organización de la XXVI Maratón de Teatro Amateur.

La edil del área, María Bonmatí, ha invitado a los ilicitanos a disfrutar de una noche de teatro y acudir a este evento que se celebrará el próximo 21 de mayo a partir de las 20.30 horas en el Gran Teatro. Como en años anteriores, la Maratón tiene un carácter solidario y lo recaudado irá destinado a la Asociación Protectora de Animales Huellas Salvadas.

En esta nueva edición participan 11 compañías ilicitanas con un total de 45 personas, que subirán a las tablas de Gran Teatro para representar pequeñas piezas teatrales de menos de 10 minutos de duración.

Los grupos que participan en esta edición son: Tararín Tararán-Grupo de teatro -IES Sixto Marco, con ‘Nos queda vivir’, Príapa teatro, con ‘Según disponibilidad’, Grupo de teatro Jesuitinas -Colegio Santa María, con ‘Una sopa en mi mosca’, Cadillac teatro, con ‘Polvo eres y en polvo te convertirás’, Menudas Lagartas, con ‘Madrísimas’, Escena Migrante: Teatro y cultura, representando ‘El último abrigo y el penúltimo bocadillo’, Calandraca teatro, con ‘Caperucita’, Noktumbra Teatro, con ‘Buena gente’, Teatro De La Baranda, con ‘Encajar’, Vértigo Teatro, representando ‘Posdata’ y La Plataforma De Teatro Amateur De Elche, con ‘Soltar’.

El presidente de la Plataforma de Teatro Amateur, Fernando Blaya, ha destacado el mayor interés de los jóvenes en el teatro, lo que se traduce en mayor número de compañías de centros educativos en la Mostra. Por su parte, la vicepresidenta de Huellas Salvadas, Ascensión Montes, ha agradecido el gesto solidario de la Plataforma de Teatro.

Las entradas ya están a la venta a un precio de 5 euros en la taquilla del Gran Teatro o en la web www.vivaticket.es