El gobierno local de Elche da luz verde en el pleno municipal a la exposición pública de la ordenanza del Medio Rural

El pleno municipal de este mes de marzo del Ayuntamiento de Elche ha aprobado este lunes someter a exposición pública una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana encaminada a implantar parámetros que regulen la implantación de plantas fotovoltaicas en el Camp d’Elx.

Además, ha dado luz verde tanto el reglamento que va a regir la Carrera Profesional en el Ayuntamiento como la nueva ordenanza del Medio Rural.

Esa ordenanza del Medio Rural ha salido adelante con los votos a favor del PP y Vox, formaciones que integran el gobierno municipal, y con la abstención de PSOE y Compromís.

Se trata de una normativa que regula aspectos como la conservación de parcelas, la gestión de abandono de tierra, el uso de caminos rurales, la prevención de incendios, la gestión del agua y el control de vertidos, además de incorporar un sistema de inspección municipal y órdenes de ejecución que permitirán actuar ante situaciones de deterioro o riesgo.

El texto de la ordenanza del Medio Rural continua ahora su tramitación con un periodo de exposición pública de 30 días antes de su aprobación definitiva, prevista para el pleno de mayo o junio.

Mociones

En el turno de Mociones, entre otras, se aprobado a propuesta del Grupo Popular y por unanimidad reclamar al Ministerio de Movilidad que el parking de la estación del AVE de Elche continúe siendo gratuito (que no se transfor en uno de pago) y que se ejecute la modernización de la línea ferroviaria de Cercanías Alicante-Murcia, que es la que pasa por Elche.

Además, PP y Vox han rechazado la presentada por Compromís per Elx para condenar los ataques de EEUU e Israel sobre Irán, así como que también por unanimidad ha salido adelante la propuesta del Grupo Socialista para impulsar medidas de apoyo al comercio de proximidad con la puesta en marcha, entre otras acciones, de ayudas directas al mismo y la recuperación del programa de bonos consumo.