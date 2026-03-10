La Gestora de Festejos de Elche homenajerá a todas las Reinas y Damas de las fiestas desde 1979

El centro de congresos de Elche va a ser el escenario este jueves de un acto bautizado como ‘Fermall d’Honor’ en el que se va a rendir un reconocimiento social a las Reinas y Damas de Honor de las fiestas de Elche entre los años 2013 y 2024.

Cada una de ellas va a recibir un broche de oro en homenaje a su labor y dedicación durante su reinado.

Detalles del broche de oro que se va entregar a las Reinas y Damas de las fiestas de Elche. | Ayuntamiento de Elche

El acto está organizado por la Federación Gestora de Festejos Populares de Elche y, aunque en su primera convocatoria se va homenajear a las cincuenta Reinas y Damas de 2013 a 2024, la intención es que en años sucesivos se entreguen los broches de oro a las integrantes de todos los reinados de las fiestas patronales ilicitanas desde el año 1979 a la actualidad.

“Se pretende reconocer el trabajo y dedicación de las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche, nuestras máximas representantes festeras y grandes embajadoras fuera de nuestro municipio”, ha destacado este martes Inma Mora, concejala de Festejos del Ayuntamiento de Elche.

Por su parte, Fernando Jaén, presidente de la Federación Gestora de Festejos Populares, ha afirmado que “debemos darle el valor que tiene haber sido Reina y Dama de las fiestas, el trabajo que han realizado todas ellas a lo largo de todo el año y que se sientan parte y partícipe de la fiesta”.

En la gala programada para este jueves a partir de las 20:30 horas, el mantenedor del acto será el cofrade ilicitano Francisco Sabater.