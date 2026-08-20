Flexicar es el nuevo patrocinador principal del Elche. La empresa de vehículos de ocasión coge el testigo de Vegafibra, tal y como ha anunciado la entidad ilicitana este jueves. La marca lucirá en la camiseta franjiverde y se estrenará este domingo ante el FC Barcelona en el Martínez Valero.

La empresa contará también con presencia en diferentes soportes del estadio. El Elche ha destacado los más de 180 puntos de venta en España y Portugal. Para el club ilicitano supone "sumar a su proyecto a una compañía de referencia en el sector de la automoción".

El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, ha resaltado la apuesta de la compañía por vincularse a la entidad: "Supone una apuesta importante por dar visibilidad a empresas nacionales que también cuentan con arraigo local. Para el Club, es un orgullo que una marca con este prestigio haya apostado por una institución como el Elche para proyectarse en Primera División".