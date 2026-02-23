La crónica del tiempo

El final de febrero comienza en Elche, Crevillent y Santa Pola con situación anticiclónica

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Almendros floreciendo en febrero en el campus de Elche de la UMH.
Almendros floreciendo en febrero en el campus de Elche de la UMH. | Onda Cero Elche

La última semana del mes de febrero ha comenzado en la comarca del Baix Vinalopó con el típico de anticiclón invernal, que este lunes va a dejar una jornada bastante soleada con paso de alguna nube alta, viento flojo o en calma y temperaturas muy suaves en las horas centrales.

El termómetro va a rondar en Elche y Crevillent valores máximos de 21 grados centígrados, mientras que en Santa Pola habrá temperaturas máximas de 18.

Para los próximos días se espera la misma tónica meteorológica. Van a ser jornadas soleadas con temperaturas primaverales a primera hora de la tarde y frescas en la madrugada y primeros compases del día.

