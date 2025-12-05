La crónica del tiempo

El fin de semana va a ser en Elche, Crevillent y Santa Pola soleado y sin viento que este viernes aún va a soplar moderado

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Palmeral
Huerto del Palmeral de Elche. | Onda Cero Elche

El termómetro va a ascender dos o tres grados centígrados durante el fin de semana en los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó.

El fin de semana del Día de la Constitución y el puente de la Inmaculada va a contar con un sábado aún con viento, que desparecerá el domingo,

Mañana sábado aún habrá presencia de nubes y el domingo se prevé de cielo despejado.

Las temperaturas van a comenzar a ascender este viernes en una jornada con nubes y claros en la que el viento puede ser de nuevo puntualmente fuerte de noroeste con rachas que podrían superar los 60 km/h.

Las temperaturas máximas van a rondar en Elche y Santa Pola los 19 grados, mientras que en Crevillent se quedará en 18.

