El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche congrega a más de 4.000 espectadores en seis días

Más de 4.000 espectadores han asistido a las proyecciones realizadas en el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, que este año cumple su cuadragésimo novena edición.

Entre otros aspectos, desde la organización del certamen se ha destacado el buen funcionamiento de actividades paralelas a la proyección de los cortometrajes que entran a concursos, sobre todo el Ciclo de Óperas Primas y el preestreno del documental sobre Óscar Esplá.

Esta noche es la última noche de la Sección Oficial.

Carmen Morales, directora de la Fundación Mediterráneo, ha declarado que este año ya es el cierre de una etapa. Ya tienen como horizonte la próxima edición, la número 50 que promete ser muy especial.

Gala de Clausura

El Festival de Cine Independiente de Elche afronta su recta final. Mañana llega a su fin con una Gala de Clausura que comenzará a las 22:00 horas en el Hort del Xocolater.

En el evento de clausura se entregarán los premios, se procederá a la proyección del cortometraje ganador y se entregará la Palmera de Plata, a Kiti Mánver, actriz que va a ser homenajeada este año por su trayectoria.

El desarrollo de la gala será conducido por la actriz ilicitana Elisa Lledó, que ha crecido como espectadora del Festival de Cine Independiente de Elche.

Carmen Morales, Elisa Lledó y Alejandro Cano. | FICIE

Figuras del panorama cinematográfico

Por otra parte, Elisa Lledó ha destacado que será un evento muy dinámico y divertido, sin perder la elegancia y el porte que posee la gala. Una gala que acogerá a figuras del panorama cinematográfico como Ignaci Vidal, Carlos de Austria o Noemi Ruiz. Asimismo, también estará presente la homenajeada Kiti Mánver, quien Lledó ha elogiado como "un pedazo de talento con patas con una vocación admirable durante toda su carrera".