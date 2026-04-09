La Feria del Libro de Elche 2026 contará con la presencia de 15 librerías y 120 autores

La Feria del Libro de Elche cambia este año de ubicación, trasladándose al Paseo de la Estación, para disponer de más espacio como consecuencia del crecimiento de la demanda de participación en la misma.

El certamen se va a celebrar la próxima semana, del día 17 al 19, y contará con la participación de 15 librerías y las asociaciones Literaturelx, Letra Violeta y Escritores en su Tinta, así como la presencia de más de 120 autores. Se han programado también más de 200 firmas de libros.

Durante los tres días de feria, se han programado más de 200 firmas de libros.

Entre los escritores invitados a la Feria del Libro de Elche de este año se encuentran nombres destacados del panorama literario nacional e internacional como Gerónimo Stilton y Jordi Sierra i Fabra para el público más joven o autores como Juan Tallón, Jorge Molist, Miguel Gane, Manuel Vilas, Víctor del Árbol, Alejandro Palomas, Rosario Raro o Pablo Maurette, entre otros.

Además, volverán autores que ya fueron protagonistas en anteriores ediciones como Lorena Gascón.

Caridad Martínez, concejala de Comercio en el Ayuntamiento de Elche, que es el departamento municipal que promueve el certamen, ha explicado que el traslado del evento al Paseo de la Estación responde a la necesidad de contar con "un espacio más amplio que permita acoger mejor a participantes y visitantes".

Por otro lado, Marina Vicente, gerente de Diecisiete Musas, que es la empresa que se encarga de organizar el evento, ha afirmado que "la feria sigue creciendo año tras año gracias a la buena acogida del público y al apoyo al pequeño comercio local" y ha puesto en valor que "cada vez son más las librerías que se suman a esta iniciativa".

Literatura en valenciano y sesiones de poesía

La cita también contará con literatura en valenciano, sesiones de poesía, actividades infantiles y una "distribución renovada" del recinto para "optimizar el desarrollo de todas las actividades programadas".

La inauguración oficial de la Feria del Libro de Elche será el viernes 17 de abril a las 18:00 horas y el cierre será el domingo 19 a las 14:00 horas.