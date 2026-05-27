Febas no renueva: "Es momento de buscar otros retos"

Día de despedidas en el Elche. Tras la salida de Eder Sarabia, Aleix Febas ha confirmado que no renueva su contrato. Se marcha después de tres temporadas porque "es momento de buscar otros retos". El ilerdense se ha emocionado y ha reiterado que su decisión no obedece a motivos económicos.

El club ilicitano ha intentado renovar a Aleix Febas, cuyo contrato expira el próximo 30 de junio. "Pedro (Schinocca) y Christian (Bragarnik) han hecho todo lo posible", ha admitido el centrocampista catalán. "No ha sido un tema económico porque el club ha hecho un gran esfuerzo", ha añadido.

"Elche me ha ayudado a hacer las paces conmigo mismo y quedarme pleno", ha reconocido el exjugador del Málaga. Se queda con muchos momentos vividos durante estos tres cursos, especialmente cuando no jugaba en la temporada 2023-2024 y la afición coreaba su nombre cada vez que saltaba a calentar.

Febas ha sido claro y ha dicho que no hay nada que pudiese haberle hecho cambiar de opinión. El ilerdense quiere vivir nuevas experiencias a sus 30 años y su futuro apunta al Celta de Vigo para jugar competición europea la próxima campaña.

Pedro Schinocca ha agradecido el trabajo a Aleix Febas a pesar de "los rumores" que ha habido acerca de su futuro durante toda la temporada. "Le hemos hecho dudar hasta el final", ha afirmado el director general. El dirigente argentino ha definido a Febas como un "líder".