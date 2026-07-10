Las exportaciones de las empresas de componentes para el calzado crecen un 3 % en 2025

Las exportaciones españolas de los componentes para el calzado ascendieron el pasado año a 1.695 millones de euros, lo que supone casi un 3 % más que las cifras registradas en el año, mientras el déficit comercial se redujo aproximadamente un 54 %, hasta situarse en los 67,5 millones de euros.

Así lo refleja un estudio de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC), que apunta también que de enero a abril de este año las exportaciones del sector han rondado los 587 millones de euros y las importaciones los 558 millones.

A juicio de la Patronal del sector de componentes para el calzado, las cifras que se manejan confirman que el sector “mantiene una dimensión internacional significativa y una base exportadora resiliente”.

La AEC ha asegurado que la evolución de los datos de negocio de las empresas durante el pasado año “supone un punto de inflexión después de la corrección observada en 2023 y 2024", al tiempo que se ha precisado que las exportaciones "todavía se mantienen un 6,4 % por debajo del máximo alcanzado en el año 2022".

Para la Patronal, esos “datos deben interpretarse desde una doble perspectiva: existe capacidad real para competir internacionalmente, innovar y generar ventas exteriores, pero el sector necesita reforzar escala, inversión, coordinación y diversificación para transformar la recuperación reciente en crecimiento sostenido".

Hoja de ruta

El informe realizado por la AEC identifica "una elevada vinculación” del sector con los principales mercados europeos y mediterráneos.

En este sentido, Francia, Alemania, Italia, Marruecos y Portugal absorbieron de forma conjunta el pasado año cerca del 59 % de las exportaciones.

Tras la elaboración del informe, la Patronal del sector de componentes para el calzado tiene la intención de impulsar “una hoja de ruta orientada a recuperar y superar de forma sostenida el máximo exportador” que se vivió en 2022, para avanzar hacia “un mayor equilibrio comercial, reducir la concentración geográfica de las ventas e incrementar el peso de los productos técnicos y de mayor valor añadido”.