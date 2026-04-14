Un estudio del Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche identifica un circuito cerebral clave para la memoria espacial

Un equipo de científicos liderado por el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, que es centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha identificado un circuito cerebral fundamental para la memoria espacial, logrando describir por primera vez una conexión entre los dos hemisferios del hipocampo en la que neuronas de una región del hemisferio derecho envían proyecciones al hemisferio izquierdo, concretamente al subículo.

Los resultados demuestran que esa comunicación es necesaria para orientarse y recordar ubicaciones.

El estudio se ha realizado en un modelo de ratones y revela que ese circuito está alterado en los roedores que reproducen una alteración genética asociada a la esquizofrenia.

Hasta ahora se sabía que el hipocampo es clave para la memoria, pero no se entendía bien la forma en la que se comunican sus dos hemisferios. Ahora se ha identificado una vía concreta, al tiempo que se ha demostrado que es necesaria para funciones cognitivas fundamentales.

El investigador principal del estudio ha sido Félix Leroy, director del laboratorio Cognición e Interacciones Sociales del Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche, al tiempo que en la misma ha participado también la científica Noelia Sofía de León Reyes y se ha contado con la colaboración del laboratorio del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC (CNB-CSIC), dirigido por la investigadora Marta Nieto.

Los investigadores Cristina García Frigola, Félix Leroy y Helden Vélez en el Instituto de Neurociencias. | IN CSIC-UMH

“Observamos que cuando este circuito está alterado, también lo está la capacidad de orientarse y recordar”, ha señalado De León Reyes que ha añadido que “eso sugiere que la desconexión entre hemisferios podría contribuir a los problemas cognitivos en trastornos psiquiátricos”.

Los resultados obtenidos aportan una nueva pieza para entender cómo el cerebro integra la información entre hemisferios y cómo su alteración puede dar lugar a déficits cognitivos.

La investigación ha sido posible gracias a la financiación del Consejo Europeo de Investigación (ERC) en el marco del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, la Agencia Estatal de Investigación – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del Programa Severo Ochoa para Centros de Excelencia, la Generalitat Valenciana, la Fundación 'la Caixa', La Fundación Severo Ochoa y el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos (NIMH).