PETRER

Las Escuelas de Verano de Deportes y Educación ofrecen 870 plazas con inscripción escalonada

Para la Escuela de Deportes, con 200 plazas, la preinscripción se abre hoy hasta el 5 de mayo y para la de Educación, con 670 plazas, la preinscripción será del 20 al 28 de mayo

Mayte Vilaseca

Elche |

Las Escuelas de Verano de Deportes y Educación ofrecen 870 plazas con inscripción escalonada
Las Escuelas de Verano de Deportes y Educación ofrecen 870 plazas con inscripción escalonada | Onda Cero Elche

La concejala de Educación y Deportes, Patricia Martínez, ha anunciado esta mañana las Escuelas de verano municipales para este 2026, indicando que “como llevamos haciendo ya varios años, en Petrer tenemos la oferta de dos escuelas de verano diferentes; por un lado, la escuela de verano deportiva y, por otro lado, la escuela de verano de Educación”.

A través de ambas escuelas, el Ayuntamiento de Petrer oferta 870 plazas “con las que estamos orgullos de poder decir que ningún niño se queda fuera de las Escuelas de verano de Petrer”. Martínez ha subrayado que “nuestro objetivo es facilitar a todas las familias la conciliación familiar en verano y ofrecer entornos educativos y deportivos seguros dentro de nuestros edificios públicos”.

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